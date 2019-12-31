Haberler » Güncel » Aileler direniyor, evlat nöbetinde sayı artıyor - Haber

Aileler direniyor, evlat nöbetinde sayı artıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı, 120'nci gününde 63'e yükseldi.

31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:49 Aileler direniyor, evlat nöbetinde sayı artıyor
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı, 120'nci gününde 63'e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 63'e yükseldi. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde oturan ve 2014 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği torunu Halil İbrahim Kadran için HDP il binası önüne gelen babaannesi Halime Kadran, torununun PKK'lılar tarafından kaçırıldığını ve gelinceye kadar oturma eylem yapacağını söyledi. Aile bireylerinin psikolojilerinin bozulduğunu belirten Kadran, "Torunum 5 yıl önce oturduğumuz Sur ilçesindeki evine 3 gün gelmedi ve yaptığımız araştırmada dağa kaçırıldığını duyduk. Bir daha alamadım torunumdan. Ben torunumu istiyorum. Gelsin artık, hepimiz onun hasretinden hasta olduk. Gece gündüz aklımızda ve unutamıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56   Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı - Haber
16:56   Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında - Haber
16:56   Danimarka, vatandaşı olan DEAŞ'lıların çocuklarını ülkesinde istemiyor - Haber
16:56   Şanlıurfa'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı - Haber
16:56   Derya Uluğ izleyenleri büyüledi - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
31.12.2019 16:59:11