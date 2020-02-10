Aileler için dikkat çeken panel

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve çocukların fotoğraf ile video paylaşım uygulamalarını kullanmasıyla ortaya çıkan sorunlardan birine daha dikkat çekilecek.

8-13 yaşlarındaki kız çocuklarının sosyal medyada tween etiketiyle, yetişkin modellere benzer görünümlerle; aşırı makyajlı ve gösterişli fotoğraf ile videolarını paylaşması ve ardından oluşacak tehlikelere karşı aileler uyarılacak.

Henüz ergen yaşta dahi olmadan kadınsı pozlarını internet üzerinden paylaşan çocukların mahremiyeti hakkında aileler bilgilendirilecek.

Kendilerinden daha ileri yaştaki yetişkin modellere özenen kız çocukları için psikolojik yönden eşik basamağının önemi anlatılacak.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün hazırladığı panel 18 Şubat Salı günü 11:00 - 12:30 saatleri arasında Novada AVM Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde (CSEM) düzenlenecek.

Kız çocuklarının mahremini kamusal alana açmamak adına farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan panelin konuşmacıları; Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Psikolog Şebnem Tezcanlı, Fatma Aydoğdu ve Ayşe Tolga olacak.

Moderatörlüğünü Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel'in yapacağı panelden sonra katılımcılara Doç. Dr. Ebru Güzel'in "Eşikteki Çocuk" isimli kitabı hediye edilecek.