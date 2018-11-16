Aileler Kavga Etmesin Diye Duruşma Salonunun Kapısında Cinayet Ekibi Bekledi

16 Kasım 2018 Cuma 11:03



16 Kasım 2018 Cuma 11:03

Bursa 35 gün haber alınamayan ve cesedi ormanlık bir alanda bulunan Ömer Erkmen'in tespih taneleri ile tespit edilen katil zanlıları yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıkların aileleri arasında kavga çıkacağı ihbarı üzerine duruşma salonunun önünde emniyet ekiplerince tedbir alındı.Yıldırım Arabayatağı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Ömer Erkmen, 5 Mart 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Günlerce çocuklarından haber alamayan aile emniyete ve savcılığa başvurdu ailenin başvurusundan birkaç gün sonra Cumalıkızık Mahallesi'nde ormanlık bir alanda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Ömer Erkmen'e ait olduğu tespit edildi. Başından 2 kurşunla vurularak öldürülen Erkmen'in katil zanlıları Selahattin Ş, kardeşi Şahin Ş. ve Mesut Ahmet K. olay yerinde düşürdükleri tespih sebebiyle yakayı ele verdi.Gözaltına alınarak tutuklanan katil zanlıları hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Yargılamaları devam eden 3 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı.Duruşmanın yapılacağı gün emniyet güçlerine sanıklar Selahattin ve Şahin Ş. ile Mesut Ahmet Kenan aileleri arasında kavga olacağı yönünde ihbarda bulunuldu. Adliyede görev yapan polisler ve cinayet büro ekipleri duruşma salonun önünde yoğun güvenlik tedbiri aldı. Mahkeme heyeti sanık yakınlarını mahkemeye almadı.Duruşmada yeniden söz hakkı verilen sanıklar suçsuz olduklarını belirtti. Sanıklardan Selahattin ve kardeşi Şahin Ş, maktul Ömer Erkmen ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını, daha önce öldürülen kardeşlerinin katil zanlısını bulunması için Erkmen'in kendilerine yardımcı olduğunu belirterek iddiaları kabul etmedi. Diğer sanık Mesut Ahmet K. ise, Ömer'le kardeş gibi olduğunu belirterek, diğer sanıklar tarafından tehdit edildiğini ve cinayetle hiçbir alakası olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Duruşmanın bitmesi ile birlikte polis ekipleri tarafların birbiriyle kavga etmemesi için yoğun tedbir aldı. Taraflar adliyeden ayrı ayrı çıkarılırken cinayet ekipleri uzun süre şahısların dağılmasını bekledi. - BURSA