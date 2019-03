Aileler, Kidzania'ya Ödül Kazandırdı

Kaynak: İHA

Çocuklar Ülkesi KidZania, 2018 yılı aile satışlarındaki başarılı performasıyla Best of Sales Ödülleri'nde (BoSA) 'Yılın Sıra Dışı Satış Performansı Ödülü'ne layık görüldü.Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 100'den fazla mesleği deneyimlediği çocuklar ülkesi KidZania İstanbul , 2018 yılı boyunca aileler ve çocuklarını ağırlayarak gerçekleştirdiği başarılı satış performansı sayesinde Best of Sales Ödülleri'nde (BoSA) 'Yılın Sıra Dışı Satış Performansı Ödülü'ne layık görüldü."Çocuklar bildiklerini arzular" Türkiye 'nin önde gelen şirketlerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sales Network; özel oturumları, renkli atmosferi ve üst düzey konuşmacıların katılımıyla 7 Mart 2019'da TALKS etkinliğini gerçekleştirdi.Türkiye'de bir ilke imza atılarak, TALKS kapsamında düzenlenen Best of Sales Awards (BoSA) ile satış dünyası temsilcileri de ödüllendirildi. KidZania İstanbul adına 'Yılın Sıra Dışı Satış Performansı Ödülü'nü İş Birliği Geliştirme Direktörü Tuğba Tüzmen ve CRM- İş Geliştirme Müdürü İnci Özdemir aldı.TALKS'ın ana konuşmacılarından olan KidZania Eğitim Başkanı Dr. Ger Graus'un eğitimin geleceği ve KidZania'nın vizyonuna ilişkin sunumu ise büyük ilgi gördü. "Çocuklar bildiklerini arzular" sözü belleklere yerleşen Dr. Graus, "KidZania'da çocuklara ihtiyaçları olan eşitlik ortamı, deneyime dayalı öğrenme yoluyla oluşturuluyor. Bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenen çocuklara ilham verip kendi hikayelerini yazmalarını sağlayan bu konseptin adı edutainment" diyerek çocukların özgürce tercihte bulunduğu KidZania'nın eğitim anlayışının altını çizdi.'Yılın Sıra Dışı Satış Performansı Ödülü'yle taçlanan ve başarılı markalar arasında adı geçen KidZania İstanbul'un CEO 'su Ebru Timur ise aldıkları ödüle ilişkin şunları söyledi: "KidZania alilerin en sevdiği yerlerin başında geliyor. Tüm dünyada aile satışları düşerken, KidZania İstanbul'da bunu yüzde 28 artırmış olmamız tesadüf değil. KidZania'da her konuyu en yüksek kalite standartlarında ele alıyoruz. Ayrıca, marka değeri en yüksek iş ortaklarıyla çalışıyor ve reklam çalışmalarımızı da doğru mecralarda kullanıyoruz". - İSTANBUL