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Aileler uzaktan eğitimden memnun (2)

HİZMET İYİ İNTERNET KÖTÜUzaktan eğitim sayesinde çocuklarının derslerden uzak kalmadığı için memnun olan veliler, verilen hizmetin çok iyi olduğunu ancak internetin büyük sıkıntı yarattığını ifade etti.

23.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:39
Aileler uzaktan eğitimden memnun (2)

HİZMET İYİ İNTERNET KÖTÜ

Uzaktan eğitim sayesinde çocuklarının derslerden uzak kalmadığı için memnun olan veliler, verilen hizmetin çok iyi olduğunu ancak internetin büyük sıkıntı yarattığını ifade etti. Antalya 'nın Alanya ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Saniye Deniz Türk'ün annesi Gül Nur Türk, uzaktan eğitim sayesinde çocuğu derslerinden geri kalmayacağı için mutlu olduğunu, ancak daha ilk günden internetin azizliğine uğradıklarını söyledi. Çocukların saat 09.00'dan saat 18.00'e kadar sürecek dersler esnasında dikkatleri dağılmadan oturabilmeleri konusunda endişeleri olduğunu belirten Türk, "Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor süreci inşallah en kısa zamanda atlatacağız. Umarım çocuklarımızı bu saatler arasında derslerin başında oturtabiliriz. Saat 09.00'da televizyon ve internetimizi açtığımız halde internet çöktü. Biz bilgisayarın başında saatlerce beklemek zorunda kaldık. Ama öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Evde online sistemle çocuklara eğitim vermeye çalışıyorlar. Biz veliler olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Devletimizden ricamız sadece internetin altyapısı olarak destek olmaları. İnternet yeterli değil. Evde uzun bir süreç geçireceğiz. Çocuklarımız için bu süreci çok iyi kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Burcu MUTLU/ALANYA, (Antalya)


Kaynak: DHA

Etiketler : Deniz Türk, Antalya, Alanya, Güncel

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