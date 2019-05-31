Ailelerden Başkan Fadıloğlu'na yoğun ilgi

Ramazan ayı boyunca iftar öncesi her gün farklı bir mahallede ikamet eden aileyi ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşın sorununu dinleyen ve çözüm için çalışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilçede adeta ayak basmadık nokta bırakmıyor. Ziyaret ettiği yerlerde halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Fadıloğlu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler