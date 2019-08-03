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Ailelere broşürlü "sulama kanalı" uyarısı

Adana'da polis ekipleri sulama kanalı civarında ikamet eden ailelere boğulma ve çeşitli asayiş olaylarına karşı uyarı broşürleri dağıttı.

03.08.2019 12:31
Ailelere broşürlü
Adana'da polis ekipleri sulama kanalı civarında ikamet eden ailelere boğulma ve çeşitli asayiş olaylarına karşı uyarı broşürleri dağıttı.
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresindeki sokakları gezerek, evlerin zillerini çaldı ve ailelerle görüştü.
Ekipler, mahalle sakinlerine çocuklarının özellikle sulama kanalına girmemeleri konusunda uyarılar yer alan broşürler dağıttı.
"Çocuklarımız ölüme atlamasın" ve "Anne ve babalara tavsiyeler" başlıklı iki broşürde, sulama kanallarının ve asayiş olaylarının tehlikesi anlatılıyor.

Adana, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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