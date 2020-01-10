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Ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

10.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:02Ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı beldesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i AFSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine, 2'si ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Aynı aileden Hülya A., Yaşar A. ve Hüseyin A.'nın yaralandığı kavga sonrası jandarma ekipleri beldede geniş güvenlik önlemleri aldı. - AFYONKARAHİSAR


Beyyazı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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