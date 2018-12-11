'Ailem Meram'da Çocuklarda Cinsel Gelişim Ve Mahremiyet Eğitimi Anlatıldı

Bu kapsamda Öğretim Görevlileri Dr. Ayşegül Sarıkaya veDr. Ayşe Alptekin Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi'nde ebeveynlere 'Çocuklarda cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimi'ni anlattı.

Ailem Meram projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 'Çocuklarda cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimi atölyesi' Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ebeveynlere yönelik gerçekleştirilen eğitimi Öğretim Görevlileri Dr. Ayşegül Sarıkaya veDr. Ayşe Alptekin tarafından verildi. Özellikle annelerin ilgi gösterdiği eğitimden önce bir açıklama yapan Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Durlanık, Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı ve Meram Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Ailem Meram'kapsamında 7 farklı proje grubu oluşturduklarını hatırlattı. 70 uzmanın faal olarak çalıştığını belirten Durlanık, bu başlıklardan birinin de 'Dezavantajlı gruplar' olduğunu söyledi ve 'Çocuklarda cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimi atölyesi'nin bu kapsamda eğitim verdiğini ifade etti.

ÇOCUKLARDA FARKINDALIK VE MERAK 3 İLA 6 YAŞLARINDA BAŞLIYOR

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Durlanık'ın konuşmasının ardından seminere geçildi. Öğretim Görevlileri Dr. Ayşegül Sarıkaya veDr. Ayşe Alptekin katılımcılara çocuklarda cinsellik ve mahremiyet eğitiminde yapılan yanlışlar ve nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdiler. Çocukların bu önemli noktada güvenli olmayan kaynaklar ve mecralardan bilgilenmesinin büyük bir tehlike olduğunu kaydeden Dr. Ayşe Alptekin "Çocuğun istismara açık mecralardan bilgilenmesinin önüne olabildiğince geçilmeli. Çocuğun cinsel eğitimi ve mahremiyeti öğrenmesi anne karnında başlıyor. Birebir eğitim süreci ise 3 ile 6 yaş arasında gerçekleşiyor. Çocukta bu noktada soruları bu yaşlar arasında sormaya başlıyor.Çocuklar için boş kavramlar kullanılmadan eğitimin layıkıyla verilmesi gerek. Çünkü içi boş kavramları çocuk başka şekilde dolduruyor. Bu da tehlikenin bir başka boyutu" diye konuştu.Cinsiyet farkındalığın başladığı yaşlarda çocukların sorularına yanıt aradığını kaydeden Dr. Ayşegül Sarıkaya ise çocuklarda sürecin nasıl işlediği ve bu süreçte yaşanacaklar hakkında bilgi verdi. "Çocuklar 3 ila 5 yaşları arasında merak duyguları artıyor. Ve bununla birlikte erkek yada kadın ne demek anlamaya başlıyorlar. Kalıpları öğreniyorlar. Kadın ve erkeğin rollerini öğrenmeye başlıyorlar. Farklılıkları keşfediyorlar. Bu aşamalarda eğitim konusunda eksiklerimiz var. Yaptığımız yanlışlarla süreci tehlikeli bir boyuta taşımamamız gerekiyor" dedi.

SEMİNERLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Meram Belediyesi, Meram Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ortaklığında gerçekleştirilen seminerlerin bundan sonraki kısmında ise 13 Aralık 2018 Perşembe günü Çift ve Aile Terapisti Sistematik Süpervizör Dr. Deniz Günaydın tarafından 'Eşim, Çocuğum, Sınırlarım' semineri gerçekleştirilecek. Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde saat 13.30'da gerçekleştirilecek seminere tüm Meramlılar ve Konyalılar davet edildi.