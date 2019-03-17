Eskişehir
'de Uluslararası eTwinning projeleri kapsamında öğrencilere ve ailelerine "Ailemle Doğayı Koruyorum" projesi kapsamında eğitim verildi. Hürriyet
İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, 6-11 yaş grubundaki öğrenciler ve ailelerine, doğaya olan duyarlılığın artırılması ve bilinçlendirme amacıyla Orman Genel Müdürlüğü
Başmühendisi Dr. Nejat Çelik tarafından sunum yapıldı.
Eğitim sonunda ailelere katılım belgesi verildi.
Öğrenci ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, Tepebaşı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca
, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Şeker
ve Ali Osman
Yalçın, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kına, Ali Şahin Yıldız, eTwinning İl Koordinatörü Gülşah Polat Sarıkaya
ile Anadolu Üniversitesi
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Suzan Çardak
katıldı. Türkiye
ve 11 Avrupa
ülkesinden katılan 71 öğretmen tarafından eş zamanlı uygulan projeyle haziran ayına kadar sınıf içinde ve dışında yapılacak aktivitelerle hem çocuklara hem de ailelere temelde ekolojik okur yazarlık becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Güncel
Kaynak: AA