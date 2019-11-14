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"Aileni Diyabetten Koru" farkındalık yürüyüşü

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi tarafından "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

14.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:38
Diyabetle Yaşam Derneği Şubesi tarafından "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin katkı sağladığı yürüyüş öncesinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.
19 Mayıs Lisesi müzik öğretmenlerinin eşliğinde, sözleri Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi Kurucu Başkanı Dr. Emin Dinççağ'a, müziği Kaan Uğur Yücekent'e ait "Diyabet Marşı" eşliğinde, "Aileni diyabetten koru" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi.
Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şube Başkanı Dudu Yılmaz, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, yürüyüşün diyabete dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.
Dernek olarak yıllardır diyabet konusunda insanları bilinçlendirme çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Diyabet toplumda sık görülen bir sağlık sorunudur. Çok su içme, çok idrara gitme ve ağız kuruması gibi belirtileri vardır. Diyabetik beslenme, ilaç ve egzersiz, diyabetin tedavisidir." dedi.
Tip 1 diyabetli bir çocuğun günde en az 10, ayda 300 kez vücuduna iğne batırmak zorunda kaldığını vurgulayan Dudu Yılmaz, bu nedenle diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.
Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ile sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Caddesi, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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