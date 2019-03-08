Ailenizin, Çocuklarınızın ve Sevdiklerinizin Bakımı Bize Emanet

Kalite İnsan Kaynakları firma kurucusu Ümit Yalçınkaya, "Firmamızın temellerini 2015 yılında attık. Bakıcılık sektöründe hizmet vermekteyiz. Bebek-çocuk bakıcısı ve oyun ablası olarak hizmetlerimiz mevcut. Biz sektörümüzde bir güven eksikliği gördüğümüz için şirketimizi kurduk. Güveni esas alarak yola çıktık ve bunun meyvelerini de almaya başladık. Referansla iş yapıyoruz ve bu bizi kısa sürede sektörün liderlerinden biri yaptı. Bu çalışmalarımız da bize Altın Rehber ödülünü getirdi." dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ

Firma kurucusu Ümit Yalçınkaya, "Bizim sektörümüzde insanlarla ilişki çok önemli. Çalışan ve iş veren arasında iletişim kuruyoruz, tampon görevi görüyoruz. İnsanlarla iş yaptığımız için insandan kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz. Çalışan kişi gittiği yerde mutlu olamıyor ya da iş veren çalışan elamandan memnun kalmıyor. Bunlar bize şikayet olarak dönüyor ama biz buradayız ve çözüm odaklı çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

DÜNYA VİZYONU İLE ÇALIŞIYOR

Ümit Yalçınkaya, "Şu anda ekibimizde 7 kişi var. 15 binin üzerinde çalışan kişinin portfolyosü elimizde bunun yanında 5 bin işveren insanımızın daportfolyosü var. Sadece İstanbul odaklı çalışmıyoruz, Türkiye'nin her yerine eleman gönderiyoruz. Bunun dışında Amerika, İngiltere, Almanya ve Kıbrıs'a da elaman gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"ÇİZGİMİZİ BOZMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Yalçınkaya, "2015 yılında kurulmamıza rağmen çok iyi bir yoldayız. Bu çizgimizi bozmadan daha çok ailemize ulaşmayı hedefliyoruz. Kalitenin tesadüf olmadığını emek, çaba istediğini herkese göstermek istiyoruz. Ailelerimizin kaliteli ve güvenli hizmet için bizi tercih etmelerini istiyoruz." diye konuştu.