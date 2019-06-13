Ailesi 5 yaşındaki çocuğu otobüste unuttu, şoför minik çocuk korkmasın diye böyle oyun oynadı

Kaynak: İHA

Ailesi 5 yaşındaki çocuğu otobüste unuttu, şoför minik çocuk korkmasın diye böyle oyun oynadı5 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildiAilesinin unuttuğu çocuğu sakinleştirmek için elinden geleni yaptıSürücü, korkmaması için minik çocukla otobüs içinde böyle oyun oynadıKOCAELİ - Ramazan Bayramı'nda Kocaeli'de belediye otobüsünde unutulan 5 yaşındaki minik Abdullah, otobüs sürücüsünün duyarlılığı sayesinde ailesine sağ salim teslim edildi. Otobüs sürücüsünün korkmaması için minik çocukla otobüs içinde oyunlar oynaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye otobüsünde unutulan ve 3 saat boyunca otobüste misafir edilen 5 yaşındaki çocuk, otobüsün sürücüsünün girişimleri ile ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli sürücü İsa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın 2. günü saat 17.15'te Duduev Parkı'ndan hat kodu 550 olan idaresindeki otobüs ile Çayırova istikametine doğru seferine çıktı. Yeni Mahalle durağında yolcuların çoğunluğu araçtan inmesi sonrasında otobüsü sürmeye devam eden Yıldırım, arkadan gelen sesler üzerine aracını durdurarak otobüsün içini kontrol etti. Araçta arkaya doğru ilerleyen Yıldırım, yolculardan bilgi alarak küçük bir çocuğun ailesinin araçta olmadığını ve unutulduğunu öğrendi. Çocuk korkmasın diye yanına alarak polise durumu bildirdi Hemen çocuğu yanına alan sürücü Yıldırım, çocukla konuşarak ismini öğrendi. Adını Abdullah olarak söyleyen minik çocuğa korkmaması gerektiğini güvende olduğunu ve onu ailesine teslim edeceğini iletti. Yıldırım, çocuğun ismini öğrenir öğrenmez ilk olarak Gebze Garaj Amirliği ile görüşerek aracında bir çocuk unutulduğunu, yaklaşık 5 yaşlarında ve isminin Abdullah olduğunu iletti. Gebze Garaj Amirliği ise hemen 155 ile iletişime geçerek araçlarında kayıp bir çocuğun olduğunu belirtti. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra 155'den geri telefon gelerek babasının tespit edildiği ve aynı çocuk için emniyete başvuru yapıldığı belirtildi. Polis memurları Garaj Amirliğine kaybolan çocuğun babası Mehmet Karabiber'in telefon numarasını verdi. Garaj Amirliği şoför Yıldırım ile iletişime geçerek Abdullah'ın babasının numarasını verdi. Anne ve babasına teslim etti Kaybolan çocuğun tedirgin olmaması için seferber olan sürücü Yıldırım, anne babası gelene kadar minik Abdullah'a eliyle yemek yedirerek zaman geçirmesini sağladı. Otobüs içinde minik Abdullah için seferber olan sürücü Yıldırım, unutulan çocuğun korkmaması için dakikalarca otobüs içinde oyunlar oynadı. Yıldırım, anne ve babanın beklediği durağa kadar minik Abdullah'ı araç şoför kabinine aldı. Yıldırım ve Abdullah'ın içinde olduğu otobüs Çayırova durağına geldiğinde anne ve baba otobüsü karşıladı. Daha sonra kayıp çocuk Abdullah, korku dolu anlar yaşayan ailesine teslim edildi. Şoför İsa Yıldırım, üzüntülü korkulu aileye ikinci bayramını yaşattı. Minik Abdullah ile ailesi, duyarlı sürücü ile bir araya geldi Olayın ardından minik Abdullah ve ailesi teşekkür etmek adına bir kez daha otobüs sürücüsü Yıldırım'la bir araya geldi. Şoför Yıldırım'a, yapmış olduğu bu kahramanca hareketten ötürü teşekkürlerini ileten Baba Mehmet Karabiber, "Eşim bana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde oğlumuz Abdullah'ı unuttuğunu telefonla bildirdi. Hemen karakolu aradım. Daha sonrasında otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı ve 'Çocuğunuz Abdullah güvende ve bizlerle beraber' dedi. İşte o zaman korkum bir anda rahatlamaya döndü. Şoför Yıldırım'a teşekkür ettim. Allah Büyükşehir Belediyemizden ve çalışanlarından razı olsun" dedi. "İnsanlık görevimi yerine getirdim" İşe girişte aldığı eğitimlerin olayda kendisine büyük fayda sağladığını ifade eden sürücü Yıldırım ise "Minik Abdullah'ın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende ve emin ellerde olduğunu belirttim ve istediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi söyledim. Minik Abdullah'ı da kendi evladımmış gibi düşünüp öyle hareket ettim. Onun korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı" şeklinde konuştu. Unutulan çocuk korkmasın diye otobüste böyle oyunlar oynadı Öte yandan sürücü Yıldırım ve otobüste unutulan çocuk arasında yaşanan anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailesi ile otobüse binen minik Abdullah, kendisini unutan ailesinin otobüsten inmesi sonrasında araç içinde yolcular arasında geziyor. Durumu fark eden sürücü ise aracı durdurarak minik Abdullah'ı yanına alıyor. Çocuğun korkmamasını sağlamaya çalışan sürücü, minik Abdullah'la dakikalarca oyunlar oynuyor. Daha sonra aile ile iletişim kuran sürücü Yıldırım, yanına aldığı minik Abdullah'ı başka bir durakta ailesine kavuşturuyor.