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Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Adliye kavşağında bir aracın çarparak yaraladığı motorlu genç, olay yerini terkeden araç şoföründen ailesinin kazayı duymaması için şikayetçi olmadı.

04.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:05Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı
'nın İlçesi Adliye kavşağında bir aracın çarparak yaraladığı motorlu genç, olay yerini terkeden araç şoföründen ailesinin kazayı duymaması için şikayetçi olmadı. Trafik polisi ve çevredekilerin ısrarı kazada yaralanan genci ikna etmeye yetmedi.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Adliye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; E.Y yönetimindeki 48 AAL 418 plakalı motosiklet kavşağa girerek sağdaki yola dönmek için sinyal verdi. Aşağı yoldan gelen aracın motora çarpmasıyla motorlu genç yere düştü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete çarpan aracın şoförünün araçtan inip bileğinden yaralanan gence 'iyi misin' diye sorarak olay yerini terkettiği dile getirildi. Ardından motosiklet sürücüsü E.Y trafik polisine 'Şikayetçi olursam ailemin haberi olur mu' diye sordu. Polisin 'evet' cevabının ardından mağdur genç, şikayetçi olmadığını belirtti. Trafik polisi ve çevredekilerin ısrarı kazada yaralanan genci ikna etmeye yetmedi. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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