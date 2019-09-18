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Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor

Antalya'da geçtiğimiz perşembe günü evden ayrılan Derya Hınıl'dan bir daha haber alamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Hınıl ailesi, Derya'yı bulmak için el ilanlarıyla sokak sokak geziyor.

18.09.2019 16:23

Kepez'e bağlı Güneş Mahallesi'nde oturan Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan biri olan Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı. Yakındaki marketten alışveriş yapan Derya'dan bir daha haber alınamadı.

Aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Derya'nın bulunması için çalışma başlattı.

AİLESİ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

Hınıl ailesi de kızlarını bulmak için seferber oldu. El ilanları bastırarak kentin çeşitli yerlerine asan aile bireyleri, Derya'yı görenlerden polise bildirmelerini istedi. Turizm sektöründe çalışan Derya'nın ağabeyi Mehmet Hınıl (22), kardeşinin hayatından endişe ettiklerini söyledi.

AİLESİ EL İLANI BASTIRIP, SOKAK SOKAK DOLAŞIYOR

Kayıp başvurusunda bulunduklarını kaydeden Hınıl, "1000 tane el ilanı bastırıp, her yere astık. Her yerde arıyoruz. Cep telefonu kullanmıyor. Evimize yakın yerdeki büfede çalışıyordu. Kardeşimin kaçırıldığını düşünüyoruz; çünkü kimliğini yanına almamış. Eşyaları da evde. Evden çıkarken sitenin güvenlik kamerasında görülüyor. Marketten alışveriş yaparken de görüntüsü var. Yanında hiç eşyası yok. Bu nedenle kaçırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor

Eylül, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Yaşam

YORUMLAR(2)
VATANDAŞ:Ey vicdanı kendinden büyük ANTALYA bu kız sadece HINIL ailesinin kızı değil bütün şehrin bütün ülkenin kızı haberi okuyup sessiz kalma herkes yanındakine söylese haber çığ olup büyür kızlarımız kaçılıp öldürülmesin ses ver TÜRKİYE bu kızı unutma. Unutma ki yarın öbürgün aynı olayı yaşama bugün Derya HINIL yarın senin karın, kızın, kardeşin yaşayabilir bu vizcansız vahşi olayı lütfen duyarlı bir insan olarak paylaşalım gözümüzü dört açalım kızlarımız için. Allah yakın ailesine sabır versin.
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VATANDAŞ:Allah rahmet eylesin.
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