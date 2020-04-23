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Ailesi ile tartışan kişi evini ateşe verdi

Adana'da ailesi ile tartışan kişi, evinin perdelerini ateşe verdi.

23.04.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:02
Adana'da ailesi ile tartışan kişi, evinin perdelerini ateşe verdi. Dumandan etkilenen şahıs hastaneye gitmeyi reddederken, ailesi çocuklarından şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Mert E (20), anne ve babasıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sonrası anne ve babasının evden dışarı çıkmasını fırsat bilen Mert E, evin perdelerini ateşe verdi.
Evin içinde dumandan etkilenerek baygınlık geçiren Mert E'yi bulunduğu yerden olay yerine gelen polis ekipleri dışarı çıkardı.
İlk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapılan Mert E, tedavisi için hastaneye gitmeyi reddetti. Mert E, ailesinin kendisinden şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kullanılamaz hale gelen evdeki yangın söndürüldü. Ailesi ile tartışan kişi evini ateşe verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Yüregir, Adana, Anne, Güncel , Haber
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