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Ailesi ile tartıştı intihara kalkıştı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, ailesi ile tartışan kız, 3. kattaki evlerinin balkonundan atladı.

06.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:17 Ailesi ile tartıştı intihara kalkıştı
'ın ilçesinde, ailesi ile tartışan kız, 3. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Lice ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ailesi ile tartışan N.K. (25) bir anda oturdukları binanın 3. katındaki balkondan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır'a sevk edildi. N.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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