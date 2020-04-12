Ailesi karantinada olan genç, misafirhaneye götürüldü

ŞANLIURFA'da, ailesi karantinada olan ve 13 gündür arkadaşlarının yanında kalan Veysel T. (19), sokağa çıkınca polislere yakalandı. Gidecek yeri olmadığı için mecburen eve gittiğini anlatan Veysel T., konaklaması için misafirhaneye götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkan Veysel T.'yi durdurdu. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç, kendisine cezai işlem uygulamak isteyen polislere mecburen dışarı çıktığını söyledi. Annesinde yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine babası ve diğer 5 kardeşinin karantinaya alındığını kendisinin ise çalıştığını ve 13 gündür bir arkadaşının yanında kaldığını anlatan Veysel T., son gün olduğu için Bamyasuyu Mahallesi'ndeki evine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine gencin ailesi ve Sağlık İl Müdürlüğü ile irtibata geçen polisler, Veysel T.'nin anlatımlarının doğru olduğunu belirledi. Karantinanın son günü olduğu için ailesinin yanına gitmesine izin verilmeyen Veysel T., polisler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait misafirhaneye götürüldü.