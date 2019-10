Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldı

Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldıABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında bir at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi. Ailesine kısa sürede ulaşan at, onlarla birlikte tekrar dumansız bölgeye geri döndü.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiliyor. Simi Vadisi'nde bin dönümlük alanda mahsur kalan atlar, çiftçilerin yardımıyla kurtarılabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında bir atın, yangının ortasında kalan ailesinin yanına koştuğu görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.