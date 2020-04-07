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Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Korona virüs şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki Ali Varol, Korona virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.

07.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi
Korona virüs şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki Ali Varol, Korona virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.

İstanbul 'dan Sivas 'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyüne gelen Hasan Varol ve Hatice Varol çifti rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Varol çiftinin Korona virüs testleri pozitif çıktı. Şenbağlar köyünde yaşayan ve İstanbul'dan gelen abisi ve yengesini evlerinde misafir eden Ali Varol ve Hatem Varol çifti de korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çiftinde testi pozitif çıktı. Ali Varol, Sivas Numune hastanesinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şenbağlar köyüne dönen Varol evinde karantina altında yaşamını sürdürüyor. Ali Varol'un kendisi gibi Korona virüse yakalanan 58 yaşındaki eşi Hatem Varol'un hastanede tedavisi devam ediyor. Öte yandan Varol ailesinden 10 kişinin Korona virüsüne yakalandığı öğrenildi.

KOAH hastası abisinden ailesinden yaklaşık 10 kişiye Korona virüs'ün geçtiği belirten Ali Varol, "Büyük abimiz KOAH hastasıydı. Ona yardımcı olurken ailemden birçok kişi bu hastalığa yakalandı. Ailemden aşağı yukarı 10 kişi Koronaya yakalandı. Sivas Numune Hastanesinde tedavi olduk. Ben ve iki yeğenim tedavi olarak köyümüze döndük. Ama ailemizden 4 kişi hastanede yatmakta. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler. Çok zor bir süreç hastanede bulunmak, o sıkıntıları yaşamak. Evde her türlü vakit geçirilebilir. Evinizde kalın diyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Varol, Akıncılar, İstanbul, Sivas, Güncel
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