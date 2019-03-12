Ailesinden Ahmet Kaya Filmi İçin Açıklama: İtibar Etmeyiniz

Ahmet Kaya'nın hayatının sinema filmi yapılacağı iddialarıyla ilgili olarak ailesinden açıklama geldi. Ahmet Kaya'nın kızları Çiğdem ve Melis Kaya ile eşi Gülten Kaya ismiyle yayımlanan açıklamada, Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi olduğu hatırlatıldı ve izinsiz kullanılamayacağı vurgulandı.

"DOĞRULANMAYAN BİLGİYE İTİBAR ETMEYİN"

Sanatçı Ahmet Kaya'nın sinema filminin yapılacağı şeklindeki haberlerin çıkması üzerine, Ahmet Kaya'nın ailesi açıklama yaptı. Ahmet Kaya'nın kızları Çiğdem ve Melis Kaya ile eşi Gülten Kaya ismiyle yayımlanan açıklamada, "Sanatçının yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Ahmet Kaya'nın eserlerini temsil eden Gam Müzik ve Yayıncılık'ın da imzası bulunan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir 'suç duyurusu' niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz" denildi.

İşte Ahmet Kaya'nın ailesinin yaptığı açıklama:

"Muhtelif mecralarda bir süredir 'Sanatçı Ahmet Kaya'nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak' şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Sanatçının ismini ve eserlerini temsil eden yasal varisleri (Kızları Çiğdem Kaya (Öztürk), Melis Kaya, eşi Gülten Kaya) ve eserlerini temsil eden yapım/edisyon firması GAM MÜZİK ve YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne rağmen bu haberlerin çıkması, kamuoyunun ve sevenlerinin bu istismar kokan haberlerle manipüle edilmesi tarafları fazlasıyla üzmektedir.

Ahmet Kaya'nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm Dünya kapsamında izinleri de yoktur.

"AHMET KAYA İSMİ TESCİLLİDİR KULLANILAMAZ"

Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi vardır. Ahmet Kaya'ya ait tescilli tüm eserler de başta Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin FSEK ilgili maddeleri olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı ve ilgili tüm meslek birlikleri nezdinde koruma altındadır. İkinci ve üçüncü dereceden yakınları tarafından dahi izinsiz kullanılamaz.

Değerli kamuoyu ve sevenlerinin, sanatçının yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir "suç duyurusu" niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz.

Saygılarımızla.

Ahmet Kaya

(Veraseten)

Çiğdem Kaya (Öztürk)

Melis Kaya

Gülten Kaya

GAM MÜZİK ve YAYINCILIK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"