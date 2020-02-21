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Ailesinden gizli sahneye çıkıyordu, konserde en önde anne ve babasını gördü!

İpek Açar'ın Cuma akşamları TRT Müzik'te yayınlanan "İpek Açar ile İpek Yolu" Programı'nın bu haftaki konuğu Betül Demir oldu.

21.02.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:43Ailesinden gizli sahneye çıkıyordu, konserde en önde anne ve babasını gördü!

Demir ve Açar, TRT Müzik ekranlarındanmuhteşem bir konser gecesi yaşatacaklar.

Betül Demir, çekimler sırasında ailesinden gizli olarak sahneye çıkmaya başladığını, bir konserinde ise ve Babasına nasıl yakalandığını anlattı. Demir: "Üniversitedeyken müzik grubu kurmuştum ve Mayıs festivallerinde çıkıp şarkı söylüyorduk. Bir konserde benden sonra Kenan Doğulu sahneye çıkacaktı, çıktım sahneye son derece güvenle, söylüyorum şarkıyı derken baktım Annem ve Babam en önde. Bundan dönüşü yok, gözünü kapa sen oraya bakma dedim, gözümü kapattım, şarkılarımı söyleme başladım. Bir yandan da ağlıyorum. Sonra alkışları duyunca, başarımı görünce baktım benden fazla ağlamışlar... Sonuma kadar yanıma oldular, böylesine sevgi dolu, anlayışlı bir ailem olduğu için" dedi.


Betül Demir, Anne, Güncel

Kaynak: Bültenler

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