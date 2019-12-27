Haberler » 3. Sayfa » Ailesinden 'helallik' isteyen genç, hastanede yaşamını yitirdi - Haberler

Ailesinden 'helallik' isteyen genç, hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'da bir süredir bir süredir kalp hastası olduğu belirtilen Ahmet Oğuz, dün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailesinden helallik isteyen genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

27.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:53

Antalya'da, evde aniden fenalaşan ve ambulansa alındığı sırada yakınlarından 'helallik' isteyen Ahmet Oğuz (26), hastanede yaşamını yitirdi.

BİR SÜREDİR KALP HASTASIYDI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 256 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kalp hastası olduğu belirtilen Ahmet Oğuz, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Oğuz'un kalbini tuttuğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi.

YAKINLARINDAN HELALLİK İSTEDİ

Gelen sağlık ekipleri apartmana gireceği sırada yakınlarının yardımıyla aşağıya inmeye çalışan Ahmet Oğuz, bir anda yere yığıldı.Yakınlarından 'helallik' isteyen Oğuz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Oğuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesinden 'helallik' isteyen genç, hastanede yaşamını yitirdi

Ahmet Oğuz, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
BÜŞRA: memur olmaması çok kötü keşke memur olsaydı ölünce kesin cennete giderdi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:58   "'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor" - Haberler
13:54   Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu - Haberler
13:54   Sakarya'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
13:54   Sözcü Gazetesi davasında 7 sanığa FETÖ'den hapis cezası - Haberler
13:53   Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta can pazarı: 4 yaralı - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
13:23   Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu - Haberler
12:54   Ailesinden 'helallik' isteyen genç, hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
12:29   Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
12:09   Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler - Haberler
27.12.2019 14:05:16