Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:28 Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ş. adlı çocuk, ailesinden izinsiz aldığı 27 V 7252 plakalı minibüsle arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Cimikanlı Mahallesi, Çiğdem Tepe mevkisinde direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan arkadaşları yaşları küçük Hüseyin Duyar, İ.B., A.Ş. ile A.C. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hüseyin Duyar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı