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Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Antalya'da ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma giren 56 yaşındaki adam, pompalı tüfekle intihar etti. Yaşlı adamın ailesine, "Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum" yazılı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

19.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:42

Antalya'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Enver Ö.'nün, ailesine, "Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum" yazılı mektup bıraktığı ortaya çıktı.

POMPALI TÜFEKLE YAŞAMINA SON VERDİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı ve boya işleri yapan Enver Ö.'den 6 gündür alamayan mesai arkadaşı, evine gidip kapıyı çaldı. Enver Ö.'nün arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekibinin yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Ekipler, oturma odasındaki çekyatın üzerinde Enver Ö.'nün cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Enver Ö.'nün pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.

"KANINIZLA ELİMİ KİRLETMEK İSTEMEDİM, SİZE KINA BIRAKIYORUM"

, Enver Ö.'nün intiharından önce bıraktığı mektuba ise el koydu. Enver Ö.'nün ailesine yazdığı mektupta, "Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Mektubun üzerindeki poşette ise bir miktar kına olduğu görüldü. Enver Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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