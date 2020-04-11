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Ailesine kızan 86 yaşındaki yaşlı kadın Uşak'tan, Manisa'ya yürüdü

Ailesine kızan 86 yaşındaki yaşlı kadın Uşak'tan, Manisa'ya yürüdü 36 kilometre yürüyen yaşlı kadın Kula'da polis noktasında durdurularak Uşak'taki ailesine teslim edildi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Uşak'ın Ulucak ilçesinde birlikte yaşadığı kızı...

11.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:31

Ailesine kızan 86 yaşındaki yaşlı kadın Uşak 'tan, Manisa 'ya yürüdü

36 kilometre yürüyen yaşlı kadın Kula'da polis noktasında durdurularak Uşak'taki ailesine teslim edildi

MANİSA - İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Uşak'ın Ulucak ilçesinde birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan yaşlı kadın, hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa'nın Kula ilçesine kadar yürüdü. 36 kilometre boyunca karayolunda yürüyen yaşlı kadın, Kula girişindeki uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulup, yeniden kızına teslim edildi.

İddiaya göre, Uşak'ın Ulucak ilçesinde kızı ve damadı ile birlikte yaşayan 86 yaşındaki Hatice F., sabah saat 09.30 sıralarında bilinmeyen bir konudan dolayı kızı ve damadıyla tartıştı. Daha sonra hava alma bahanesiyle evden çıkan yaşlı kadın, İzmir-Ankara D300 karayoluna çıkarak, İzmir'in Kiraz ilçesine gitmeye çalıştı. Yaklaşık 36 kilometre boyunca D300 karayolu üzerinde yürüyen yaşlı kadın, Manisa'nın Uşak iline sınır ilçesi olan Kula girişindeki uygulama noktasına kadar geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kula'nın girişinde uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, karayolunda yürüyen yaşlı kadını durdurdu. Saat 16.15 sıralarında uygulama noktasına gelen kadının nereye gittiğini soran kolluk kuvvetleri, kadının Uşak'ın Ulucak ilçesinde ikamet eden kızı ve damadıyla tartışıp, İzmir'in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını öğrendi. Daha sonra Ulucak ilçesinde ikamet eden kızı Ayşe S.'ye ulaşan ekipler, durumu kızına bildirip gelip annesini almasını istedi. Yaşlı kadının evden çıktığı andan itibaren annesini aramaya başladıklarını ve aramadıkları yer kalmadığını ifade eden Ayşe S., kısa sürede uygulama noktasına gelerek annesini teslim aldı.

Ailesine kızan 86 yaşındaki yaşlı kadın Uşak’tan, Manisa’ya yürüdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulucak, Manisa, Uşak, 3. Sayfa
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