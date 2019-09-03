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Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptu

Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptuKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sözleşmeli er Ramazan Demirci (29), tarlada ailesine yardım ederken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı.

03.09.2019 22:25
Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptu
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sözleşmeli er Ramazan Demirci (29), tarlada ailesine yardım ederken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Kolu kopan Demirci, Adana'ya sevk edildi.
Olay, akşam saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görev yaptığı Balıkesir'den izinli olarak gelen Ramazan Demirci, ailesiyle birlikte tarlaya gitti. Demirci, ailesine yardım etmek isterken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Çalışanlar hemen makineyi durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kolu makineden çıkarılan Ramazan Demirci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda sağ kolu dirsek altından kopan Demirci, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi.
Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptu

Ramazan Demirci, Andırın, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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