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Ailesini göremediği için baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü

Ailesini göremediği için baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü Eşini ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle baltayla evinin camlarını kırıp, bahçedeki eşyaları yakan adam, ardından çıktığı çatıdan düştüBURSA - Bursa'da bir kişi çocuklarını ve eşini göremediği iddiasıyla elinde baltayla...

17.08.2019 09:39
Ailesini göremediği için baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü
Ailesini göremediği için baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü
Eşini ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle baltayla evinin camlarını kırıp, bahçedeki eşyaları yakan adam, ardından çıktığı çatıdan düştü
BURSA - Bursa'da bir kişi çocuklarını ve eşini göremediği iddiasıyla elinde baltayla çatıya çıktı. Ancak dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten aşağı düştü.
Olay, Osmangazi'ye bağlı Hamitler Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini ve çocuklarını göremediğini iddia eden A.C., önce evinin camlarını kırıp, bahçede eşyaları yaktıktan sonra, elinde baltayla çatıya çıktı. Şahsın çatıya çıkması üzerine olay yerine polis, 112 ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuları ve polis ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen A.C., karısı ve çocukları gelmeden aşağı inmeyeceğini söyledi. Bu esnada çatıda dengesini kaybeden şahıs, yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağı düştü. A.C.'nin düşmesiyle birlikte 112 Acil Servis ekipleri şahsa anında müdahale etti. Şuuru yerinde olan ve konuşabilen A.C., Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.
Ailesini göremediği için baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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