17.06.2019 23:43
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Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü (2)

Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISamsun'un Bafra ilçesinde, annesi ile 3 çocuğunu otomobilden indirdikten sonra aracını Derbent Barajı'na süren Osman T.'nin (44) cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi ile 3 çocuğunu otomobilden indirdikten sonra aracını Derbent Barajı'na süren Osman T.'nin (44) cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, psikolojik tedavi gören Osman T.'nin bulunması için arama ve kurtarma çalışması başlattı. Dalgıç polisler, baraj gölünde yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Samsun, Derbent, Bafra, Güncel

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