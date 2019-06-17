17.06.2019 18:33
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Ailesini indirip, otomobili baraj gölüne sürdü

Ailesini indirip, otomobili baraj gölüne sürdü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Bafra'ya bağlı Boğazkata Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Osman T., annesini ve 3 çocuğunu indirdiği 55 EU 058 plakalı otomobilini Derbent Barajı'na sürdü. Osman T.'nin araçtan indirdiği ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmasına, dalgıç polisler de katıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Samsun
Kaynak: DHA
Derbent, Bafra, Samsun, Güncel

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