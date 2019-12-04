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Ailesini katleden üvey babasından böyle kaçtı

Rusya'da 12 yaşındaki Malchik, annesini, küçük kardeşini ve 19 yaşındaki ağabeyini öldüren üvey babasından, odasındaki camı kırarak kaçtı.

04.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:06Ailesini katleden üvey babasından böyle kaçtı

'da 12 yaşındaki Malchik, annesini, küçük kardeşini ve 19 yaşındaki ağabeyini öldüren üvey babasından, odasındaki camı kırarak kaçtı. Malchik, ayağında cam kesiği, üstü kan içerisinde ve yarı çıplak halde bir fırına sığındı.

Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Mendeleyevsk kentinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen üvey baba Ainur Harisov (41), yerel saatle gece 3 sıralarında eve gelerek eşi Angelina Basharova (38) ile tartıştı. Elinde bıçak olan Harisov, anne Basharova'yı tehdit ederken, ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cyril (19), odasından çıkarak annesini savunmaya çalıştı. Bu sırada bağırışları duyan Malchik (12) de odasından çıktı ancak üvey baba Harisov ona odasına gitmesini, onun da sırası geleceğini söyledi ve anne Basharova ile birlikte Cyril'i öldürdü. Harisov, daha sonra Basharova ile evliliğinden doğan 2 yaşındaki çocuğunu da öldürdü.

ODASININ CAMINI KIRARAK KAÇTI

Odasına giden Malchik, evinin kapılarının üvey babası tarafından kilitlendiğini duydu. Korkuya kapılan küçük çocuk, odasındaki pencerenin camını kırarak yarı çıplak halde aşağıya atladı. Ayağında cam kesiği ve üstü başı kan içerisinde, evlerine yakın bir fırına koştu. Fırın çalışanları ise yarı çıplak halde gelen Malchik'in yaralarına ilk yardım uyguladıktan sonra onu battaniyeye sararak, sağlık ve polis ekiplerine verdi. Yerel medya, anne Basharova ve büyük oğlu Cyril'in evlerinde öldüklerini duyurdu. 2 yaşındaki çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

'ÜVEY BABA YAKALANDI'

İşlediği cinayetin ardından ortadan kaybolan üvey baba Harisov, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Harisov'un ifadesinde, suçunu itiraf ettiği ve kıskançlık sebebiyle bu cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Fırının güvenlik kamerası görüntüleri

-Malchik'in fırına girişi

-Fırının arka odasına gidişi

-Fırın çalışanlarının polisi aramaları

-Çocuğu battaniyeye sarma anları

-Zanlı üvey baba, anne ve öldürülen çocukların fotoğrafları



Rusya, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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