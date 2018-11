15 Kasım 2018 Perşembe 13:25



15 Kasım 2018 Perşembe 13:25

Ailesini taşıdığı vizyonda Türkiye 'yi temsil etti...Çektiği belgeselde annesi yapımcı, ailesi oyuncu olduUnutulmaya yüz tutan 2 bin 500 yıllık 'Romeika' dilini ele aldığı belgeselle uluslararası başarı kazandıÇektiği belgeselde annesi yapımcı, ailesi oyuncu oldu Hong Kong 'da düzenlenen film yarışmasında Türkiye'nin gururu oldu2 bin 500 yıllık dil, "Romeika" Anadolu Üniversitesi öğrencisinin uluslararası alandaki büyük başarısıAnadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi Turgut Barut;"Romeika'yı insanlara anlatabilme derdim olduğu için böyle bir film yapma gereksinimi duymuştum""Ailemin hikayesini anlatmak çok çok değerli""Filmim Türkiye'nin ödül temsilcisi olarak yer buldu""Bütün çekim boyunca annem benim yapımcılığımı üstlendi"ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Turgut Barut, yaklaşık 2 bin 500 yıldır yaşayan ve artık unutulmaya yüz tutan Romeika dilini ele aldığı belgeseli ile Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi Turgut Barut, Hong Kong'da düzenlenen 1. Global University Film Awards'a The Words (Kelimeler) isimli belgesel konulu filmi ile katıldı. Yarışmaya 100 ülkeden toplamda bin 841, ülkemizden de 72 başvuru yapıldı. Profesyonel sinemacılarında katıldığı yarışmada finale her film kategorisinden 11 film aday gösterildi. Turgut Barut'un kısa sürede Dr. Öğr. Üyesi İlknur Ulutak'ın danışmanlığında çektiği 5 dakikalık filmi ise belgesel kategorisinde ödüle aday görüldü. Trabzon 'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam ve Köknar köylerinde çekilen filmde 2 bin 500 yıllık bir dil olan Romeika'nın ana dil olarak konuşulmasını konu alan genç yetenek Barut, uluslararası düzeyde derece yaparak ailesinin de konuştuğu Romeika dilini insanlara tanıtmanın gururunu yaşıyor. Barut, 5 dakika süresi olan belgeseli 65 dakikaya çıkarmayı hedefliyor."Sadece öğrenciler değil profesyoneller de katıldı"Konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Barut'un çok büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Eroğlu, "Hem fakültemiz, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına çok büyük bir mutluluk ve başarı. Baptist Üniversitesi himayesinde gerçekleştirildi. 100 ayrı ülkenin bin 841 başvurusu arasında öğrencimizin yaptığı çalışma ödüle aday gösterildi. İlk 11'e girmeyi hak etti. Ülkemizdeki 72 başvurudan oraya davet edilen sadece öğrencimizin belgeseli oldu. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Sadece öğrencilerin değil, profesyonellerin, dünyadaki tüm sinema okullarının katılımına açık bir etkinlikti. Turgut'ta burada ödüle aday gösterilen birkaç öğrenciden birisiydi. Aslında bu da çok büyük bir başarı" dedi."Uzun yıllardır Romeika'yı anlatabilme derdim var"Kelimeler isimli filmi hakkında bilgiler veren Turgut Barut, "Benim ailem Romeika adlı bir dil konuşuyor. Benim uzun yıllardır Romeika'yı insanlara anlatabilme derdim olduğu için böyle bir film yapma gereksinimi duymuştum. Çünkü benim anlatım, derdimi ortaya koyabilme biçimim filmle ancak gerçekleşebiliyor. Bunu anlatmak için Kelimeler belgeselini çektim. Filmin içerisinde 2 bin 500 yıldır yaşayan bir dil var, Romeika. Antik Yunanca ile birçok benzer kalıba sahip bir dil. Bu, Karadeniz 'in köşelerinde anadil olarak konuşuluyor. Ülkemizden de 72 başvuru oldu. Ben de o isimler arasındaydım. Eylül ayında finalist filmler açıklandığında ilk gururu orada yaşadım. Benim filmim Türkiye'nin ödül temsilcisi olarak yer buldu. İnanılmaz bir gurur. Ülkem adına, üniversitem adına, fakültem adına ve ailem adına" diye konuştu."Annemi Hong Kong'ta sinemada görünce çok mutlu oldum"Annesini Hong Kong'ta binlerce kişi önünde sinemada gördüğündeki duygularının anlatılamayacak düzeyde olduğunu kaydeden Turgut Barut, aile desteğini her zaman yanında hissettiğini kaydetti. Turgut Barut, "Aslında aileler hep destek aşamasında arkadan destek oluyorlar ama ben direkt ailemi olayın içerisinde sergileyip gittim. Bu da bambaşka bir şeydi. Örneğin ben annemi o perdede, Hong Kong'da sinemada görüp mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum. Onların hikayesini anlatmak çok çok değerli. Filmin içerisinde olmaları ve beni tüm hayatım boyunca desteklemeleri apayrı bir şeydi. Onları filmin içine taşımak ince bir çizgiydi aslında. Bütün çekim boyunca annem benim yapımcılığımı üstlendi. Tüm masraflarımı annem karşıladı. Annemin bu dili biliyor oluşu da insanlarla olan diyalogda bana birçok getiri sağladı. Bir film çekmek ya da insanlarla diyalog kurabilmek için bir süre geçirmek gerekir. Ben o süreyi annem üzerinden aştım, annem o insanları tanıyordu. Ben o süreci atlattığım için de her şey çok çabuk gelişti" ifadelerini kullandı.Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi Turgut Barut, son olarak kendisine bu süreçte destek olan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon ve diğer öğretim görevlilerine teşekkür etti.