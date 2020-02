Ailesinin sırtında taşıdığı Zeynep öğretmen öğrencilerine güç veriyor

Antalya'da okuma sevgisiyle anne ve babasının sırtında okula giden yürüme engelli Zeynep Kubilay, iki yıldır severek yaptığı öğretmenlik mesleğiyle öğrencilerinin yolunu aydınlatıyor.

Her ikisi de emekli olan Halil ile Ayşe Kubilay çiftinin üç çocuklarından kızları Zeynep, 11 aylıkken geçirdiği rahatsızlık yüzünden yürüyemez hale geldi.

"Engelli bir çocuğu okutacaksınız da ne olacak?" sözlerine aldırmayan Kubilay çifti, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanmaktan kaçınmadı.

Bazen babasının bazen de annesinin sırtında okuluna giden Zeynep Kubilay, okulda ve sosyal alanda gösterdiği başarılarla takdir topladı.

Derslerinde üstün başarı gösteren Zeynep Kubilay, 2014 Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında Bayanlar Sırt Üstü 100 metre kategorisinde üçüncü oldu.

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yılmayan Zeynep Kubilay, başarılarla doldurduğu eğitim hayatının sonunda öğretmen oldu.

Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu Lisesinde iki yıldır biyoloji öğretmenliğini yapan 40 yaşındaki Kubilay, öğrencilerine istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey olmadığını anlatıyor.

Birebir ilgilendiği öğrencilerinin derslerinde başarılı olmaları için hayatındaki zorluklardan örnek vererek motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlayan Kubilay, okul dışında da "başarısız" gibi görünen birçok öğrenciyle de özel olarak ilgileniyor.

"Ailem hem bedenen hem de manen beni sırtında taşıdı"

Ailesinin desteği ve geçirdiği ameliyatlar sonrası tek başına tekerlekli sandalye kullanabilecek hale geldiğini belirten Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim hayatında karşılaştığı zorluklar karşısında zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Kubilay, "Annem bana, 'Bir şey yapamadığında umutsuzluğa kapılma, tekrar dene. Ayaklarını kullanamaya bilirsin ama ellerini, gözlerini ve aklını kullanarak nasıl yapabileceğini deneyebilirsin' demişti. Benim ilk eğitim hayatım böyle başladı." ifadelerini kullandı.

Okul ortamının 1980'li yıllarda engelli bireylerin ihtiyaçlarını gidermek için elverişli olmaması nedeniyle anne veya babasının sürekli okulda hazır beklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ortaokul yıllarında annem beni tekerlekli sandalyeyle iki kat yukarıya taşırdı. Ailem hem bedenen hem de manevi anlamda beni sırtında taşıdı. Babam beni kucağına alarak okula yazdırmaya götürdüğünde biri, 'Bunu neden okutuyorsun, ne işine yarayacak ki üniversiteye de gidemez, çalışamaz da' dedi. Çok üzülmüştüm. Bu yüzden ailem eğitim hayatıma çok önem verdi. Öğretmenlerim çok destek verdi. Hayatımı değiştiren öğretmenlerim karşıma çıkmamış olsaydı çok farklı bir yerde olacaktım. Ben de öğrencilerime sadece ders anlatmıyorum. Hayatta karşılarına çıkabilecek olumsuzluklara karşı nasıl mücadele edeceklerini, yollarına nasıl devam edebileceklerini öğretmeye çalışıyorum."

Öğrencilerinin mutluluğunun her şeye değer olduğunu vurgulayan Kubilay, "Engelli olsun veya olmasın insanların bütün olumsuzluklara karşı her zaman mücadele etmesi gerekiyor, o zaman hayatı kazanırız." dedi.

Kubilay, engelli olmasına rağmen birçok hayalini gerçekleştirmeyi başardığını dile getirdi.

Anne Ayşe Kubilay ise kızına hiçbir zaman engelli gözüyle bakmadığını söyledi.

Başka insanların kendilerine engel olmadığı sürece hep engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Kubilay, "Zeynep'in okuyabilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yeri geldi kucağımızda yeri geldi sırtımızda taşıdık. Lise son sınıfa kadar bu süreç hep devam etti. İnsanlar kızımı engelli olduğu için okutmamı istemediler ama ben okutmak için elimden gelen her şeyi yaptım." dedi. Kubilay, kızı Zeynep'in şimdi başka çocukların hayatına dokunduğunu bilmenin kendilerini çok mutlu olduğunu kaydetti.

Öğrencilerine güç veriyor

Kubilay'ın öğrencilerinden Yeter Çetin ise 10 yaşından itibaren kas zayıflaması nedeniyle yürümede güçlük çekmeye başladığını, fizik tedaviler gördüğünü söyledi.

Öğretmenin de kendisi gibi engelle olmasından güç aldığını belirten Çetin, "Zeynep öğretmenden çok cesaret alıyorum. Onu gördüğümde hem mutlu oluyorum, hem de güçlü olmaya çalışıyorum. Onun başarıları beni gururlandırıyor. Öğretmenimi örnek alıyorum." diye konuştu.

Öğrenci Almina İşler de hem öğretmeni hem de sıra arkadaşının engelli olduğunu söyledi. İşler, arkadaşına yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

