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Ailesinin yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştı

Ailesinin yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştıHindistan, (DHA)- Hindistan'da bir adam, ailesiyle açık havada uyuyan 4 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalıştı.

18.09.2019 14:59
Ailesinin yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştı
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da bir adam, ailesiyle açık havada uyuyan 4 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında uyanan anne, çocuğunu kucağına alınca, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Ludhiana kentinin Rishi Nagar bölgesinde meydana gelen olayda, bir adamın, evlerinin önünde, açık havada ailesiyle beraber uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştığı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin, arkasında kasası olan bir bisikletle uyuyan aileye yaklaştığı, 4 yaşındaki çocuğu kucağına alarak bisikletin arkasındaki kasaya koyduğu görülüyor. O sırada uyanan anne ise çocuğu kasadan kucağına alınca, şüpheli arkasını dönerek olay yerinden uzaklaşıyor. Bu sırada ne olduğunu anlamak için dışarıya çıkan komşular ise şüphelinin arkasından koşuyor.
Yerel medya, şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Ailesinin yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştı

Hindistan, Anne, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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