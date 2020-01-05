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Ailesiyle tartıştı, kendini piknik tüpüyle odaya kapatarak ölmek istedi

Isparta'da bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, kendini odaya kapattıktan sonra yanına aldığı piknik tüpünü açarak ölmek istedi.

05.01.2020 23:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:23 Ailesiyle tartıştı, kendini piknik tüpüyle odaya kapatarak ölmek istedi
'da bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, kendini odaya kapattıktan sonra yanına aldığı piknik tüpünü açarak ölmek istedi. Ailenin durumu fark ettikten sonra olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri şahsı ikna ederek, daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Çağlar D., bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesi ile tartıştı. Bir süre sonra yanına aldığı piknik tüpü ile odaya giren ve ardından kendini kapatan şahsın, burada canına kıymak istediği öne sürüldü. Durumu fark eden aile fertleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan ekipler, bir süre iletişim kurmak için çaba sarf ettikleri Çağlar D.'yi daha sonra ikna ederek bulunduğu odadan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra gerekli kontrol ve tedavileri yapılmak üzere ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede gerekli tedavisi yapılan Çağlar D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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