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Ailesiyle tatile çıkan Berkay Şahin, bir hafta için 192 bin TL ödeyecek

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla Maldivler'e tatile gitti. Geceliği 27 bin 500 TL olan bir otelde konaklayan Şahin, eşiyle denizde sarmaş dolaş poz vermeyi de ihmal etmedi. Bir haftalığına tatile çıkan çift, bunun için toplamda 192 bin TL ödeyecek.

04.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:10

Yeni çıkardığı İki Hece şarkısıyla beklediği başarıya ulaşan popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Maldivler Adası'nda tatil yapıyor. Şahin'in kaldığı otelin günlük ücreti ise dudak uçuklattı.

TATİL İÇİN 192 BİN TL ÖDEYECEK

Yıl boyunca çeşitli yerlerde konser veren Berkay Şahin, dinlenmek için soluğu Maldivler Adası'nda aldı. Tatil için kesenin ağzını açan Şahin, ailesiyle Maldivler'in en ünlü otelinde konaklıyor. Ünlü çiftin kaldıkları otel, tropikal bahçeler ve bembeyaz bir kumsala sahip özel bir ada üzerinde. Şahin çifti, kendi havuzu olan odada 24 saat özel hizmet alıyor ve bunun için gecelik 4 bin 600 dolar yani 27 bin 500 TL ödüyor. Ailesiyle 1 hafta bu otelde kalacak olan Berkay, bunun için 192 bin 500 TL'yi gözden çıkardı.

SUDA AŞKA GELDİLER

Balayı tadında tatil yapan Berkay ve Özlem girdikleri denizde aşka geldi. Havuzda birbirine sarılan çift bu anlarını da Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ailesiyle tatile çıkan Berkay Şahin, bir hafta için 192 bin TL ödeyecek

Özlem Ada Şahin, Berkay Şahin, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
KOMODO EJDERİ: HANİ BU LAVUK AYLIK GELİRİM 1000 TL DEMİŞTİ ?
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........................: YALAN İNANMA LAVUK DÜRBÜNLÜ
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TT: Ya birakin bu yalan haberleri, ne gittigi yer öyle pahali bi yer ne sezonu nede onda 1 hafta icin bu parayi verebilecek kadar para var
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Magazin

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