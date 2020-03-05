Ainbo Filmi

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ormanlarının kalbinde doğup büyüyen genç bir kız, dünyada başka insanların da var olduğunu ve ana vatanının tehlikede olduğunu fark eder. Vahşi doğada hayvanlarla bir arada büyüyen genç kız, yaşadığı cenneti açgözlülük, çocukların sömürülmesi ve yasa dışı madenciliğe karşı korumaya çalışır. Ancak onun mücadele etmesi gereken yalnızca bununla da sınırlı değildir. Ormanda yaşayan karanlık bir güç büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ormanda büyük bir yıkıma neden olacak kötülüğü tersine çevirmeye çalışan genç kız çok geç olmadan vatanını ve insanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılır.Yönetmen:
Richard Claus, Jose ZeladaSenaryo:
Jose ZeladaFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
AinboYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
PeruOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
04.12.2020 Ainbo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.