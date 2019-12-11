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Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı

Sırbistan havayolu şirketi Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı.

11.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:10Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı
Sırbistan havayolu şirketi Air , 'a yeniden uçuş başlattı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul seferlerini 14 Mart 2017'de durduran Air Serbia, tekrar İstanbul-Belgrad seferlerine başladı.
İlk etapta İstanbul Havalimanı'na pazartesi, çarşamba, cuma günleri toplam 3 frekans ile seferlerine başlayacak olan hava yolu şirketi, 22 Aralık-5 Ocak 2020 arasında haftada 4 uçuş gerçekleştirecek.
Air Serbia, 29 Mart 2020 itibarıyla da haftada 7 gün sefer düzenleyecek.

Sırbistan Karadağ, İstanbul, Serbia, Güncel

Kaynak: AA

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