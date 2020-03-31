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Airbnb'den Ev Sahiplerine 250 Milyon Dolarlık Yardım Paketi

Airbnb devam eden coronavirüs pandemisi nedeniyle tam iptal politikasını daha da genişletti ve kaçırılan veya iptal edilen rezervasyonlar için ev sahiplerine ödeme yapmak amacıyla 250 milyon dolar ayırdığı duyurdu.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
Airbnb'den Ev Sahiplerine 250 Milyon Dolarlık Yardım Paketi
Airbnb devam eden coronavirüs pandemisi nedeniyle tam iptal politikasını daha da genişletti ve kaçırılan veya iptal edilen rezervasyonlar için ev sahiplerine ödeme yapmak amacıyla 250 milyon dolar ayırdığı duyurdu.

Daha önce 14 Mart - 31 Mayıs tarihleri ??arasında check-in yapmış ancak istediği odada kalamamış müşteriler için tam para iadesi programı başlatan Airbnb, şimdi de ev sahiplerini sevindirecek gibi gözüküyor. Airbnb, ev sahiplerinin kaybettiği kazancın bir kısmını telafi edebilmeyi amaçlıyor.

Airbnb CEO'su Brian Chesky ev sahiplerine danışmadan geri ödeme kararı verdikleri için özür dileyen bir duyuru yaptı. Chesky ev sahiplerinden habersiz müşterilere para iadesi yapılmasına ilişkin şunları aktardı:

"Konukların geri ödeme yapmasına ve geri ödeme almasına izin verirsek, bunun geçiminiz üzerinde önemli sonuçları olabileceğini biliyorduk. Ancak konukların ve ev sahiplerinin kendilerini güvenli olmayan durumlara sokmaları ve ek bir halk sağlığı tehlikesi yaratmalarını istemedik"

Bunun haricinde Airbnb misafirlerine kendi evlerini kiralayan ve ipoteklerini ödemede yardıma ihtiyacı olan "süper ev sahipleri" için 10 milyon dolarlık yardım fonu oluşturduklarını da duyurdu.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: 14 Mart, CEO, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Airbnb'den Ev Sahiplerine 250 Milyon Dolarlık Yardım Paketi - Haberler

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