Haberler » Güncel » Haber

Airbus'a yönelik siber saldırılar

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'a son bir senede 4 siber saldırı düzenlendi.

27.09.2019 13:52Airbus'a yönelik siber saldırılar
Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'a son bir senede 4 siber saldırı düzenlendi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Airbus ve bağlı çalıştıkları şirketlere, son bir senede 4 büyük siber saldırı gerçekleştirildi.
Airbus'un ürettiği bazı uçaklar hakkında gizli bilgileri elde etmeyi amaçlayan saldırıların arkasında, ülkeleri için çalışan Çinli hackerlerin olabileceği ileri sürüldü.
Çin'den iddialara yalanlama
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çinli hackerlerin, Airbus'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.
Son yıllarda siber saldırılar hakkında çok fazla haber yapıldığını belirten Gıng, bu haberlerin herhangi bir ispata dayanmadan üretildiğini söyledi.
Sözcü Gıng, "İlgili taraflar herhangi bir kanıt olmaksızın siber saldırılarla Çin'i etiketliyor, Çin'e çamur atıyor. Bu yöntemler profesyonelce değil, sorumsuzcadır hatta daha ileri niyetleri vardır. Biz siber saldırının her şekline kesinlikle karşıyız. İlgili tarafları karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde diyalog ve iş birliği içinde siber güvenlik tehditlerine birlikte cevap vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:13 Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
19:12 Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(yeniden)
19:12 Tır'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü
19:11 İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı
19:11 (YENİDEN)ESENYURT'TA DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN SAKİNLERİ KONUŞTU
19:10 Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü
19:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Başkan İmamoğlu davet edilmedi' iddialarına tepki