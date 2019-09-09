Airbus A320 modelini Çin'de üretecek

Yapılan ikili anlaşmalar arasında Airbus'ın 320 modelinin Çin'de üretimi, Deutshce Post ile Chery arasında araç alım anlaşması, Siemens'in gaz türbini üretmesi gibi önemli kararlar yer alıyor...

Federal Almanya Şansölyesi Merkel'in resmi ziyareti sırasında Alman firmaları da Çin'de bir dizi önemli yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi. Örneğin Deutsche Post Çin otomobil üreticisi Chery ile 2021'den itibaren seri halinde önce 100 bin daha sonra da 900 bin kadar elektrikli ticari taşıt/ağır vasıtanın geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Havacılık devi Airbus'ın temsilcileri A 320 modeli uçakların Çin'de imal edilmesine ilişkin anlaşma imzaladı. Allianz sigorta şirketi Bank of China ile daha sıkı bir iş birliğine girişecek, Alman yatırımcı Voith Çin demiryolu üreticisi CRRC ile elektrikli otobüs, dünyaca meşhur Alman firması Siemens ise Uzakdoğu'da gaz türbini imal edecek.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir haberde "Merkel'in 14 yıllık görevi süresince Çin'e yaptığı 12'nci ziyaretin tam da bir tür ticaret savaşı döneminde beraberinde üst düzey iş insanlarından oluşan bir delegasyonla gerçekleştirmesi, onun bu ülkede mevcut olan iş yapabilme potansiyelini kavradığını gösterir. Ne var ki, Şansölye'nin bu ziyareti kimi Amerikan siyasal çevrelerince eleştiriye tabi tutuluyor" değerlendirmesi yapılıyor.

Çin'deki temasları sırasında Merkel'in, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki sürtüşmenin bir an önce bir çözüme kavuşması yolundaki dileklerini dile getirdiğine vurgu yapan haberde, "Beijing'in örneğin ABD otomobillerine getirebileceği gümrük vergilerinin, aynı zamanda, BMW ve Daimler'in Amerika'da ürettiği arazi araçlarını da vuracağı endişesini taşıyor" denildi.

Haberde Çin ile Avrupa Birliği arasındaki karşılıklı yatırım koruma sözleşmesi konusuna da değinilerek "Bu konu, büyük bir olasılıkla 2020'nin ikinci yarısında yani Federal Almanya'nın AB başkanlığı döneminde sonuca bağlanacak" öngörüsünde bulunuluyor.