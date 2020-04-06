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Airbus A350-1000 uçağını da COVID-19 mücadelesine kattı

Airbus, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere hükümetlerine bağışlanmak üzere Çin'den milyonlarca yüz maskesi satın alırak dağıtımına devam ediyor.

06.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:52
Airbus A350-1000 uçağını da COVID-19 mücadelesine kattı

Airbus, Covid-19 mücadelesine destek kapsamında en son görevini bir A350-1000 test uçağı ile gerçekleştirdi. Bu, Avrupa ile Çin arasında gerçekleştirilen operasyonların üçüncüsüdür. Uçak, 4 Nisan Pazar günü 5 milyon koruyucu maske ile Fransa 'ya döndü.

3 Nisan Cuma günü Fransa'nın Toulouse şehrinden ayrılan Airbus A350-1000 uçağı, 4 Nisan'da Çin'in Tianjin kentindeki Airbus tesisine ulaştı ve aynı gün Hamburg'a döndü.

Mart ayı ortasından bu yana, önceki iki yardım görevini A330-800 ve A330 (MRTT) çok yönlü nakliye uçağı ile gerçekleştiren Airbus, ayrıca Fransa, Almanya , İngiltere ve İspanya arasındaki maske teslimatlarını gerçekleştirmek için A400M ve Beluga uçaklarını da kullanmaktadır.

Airbus, mümkün olan her yerde Koronavirüs pandemisine karşı verilen mücadeleyi desteklemeye devam edecektir.

Airbus CEO Guillaume Faury, "Covid-19'a karşı küresel mücadeleye katkı sağlayan tüm Airbus çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mücadelede salgınla en ön safhada savaşan ve her gün hayat kurtaran sağlık çalışanlarına destek olarak değerlerimizi yaşatıyorlar" dedi.

Airbus, sıkı güvenlik önlemleri uygulayarak çalışanlarının sağlığını korumakta ve operasyon devamlılığını sağlayarak müşterilerini ve endüstri eko sistemini desteklemeye devam etmektedir.

Airbus aynı zamanda, pek çok önemli kamu ve özel hizmete katkıda bulunmakta ve küresel mücadelede kritik görevleri yerine getirmek için uçak, helikopter, uzay ve güvenlik çözümlerine güvenen ortaklar ile çalışmaktadır.

Airbus, hastaneler için kritik öneme sahip olan solunum cihazlarının ve 3D baskı yüz koruma siperlerinin tasarlanması ve üretilmesinde olduğu gibi, çalışanlarını, uzmanlığını, bilgi birikimini ve teknolojisini Covid-19 pandemisine karşı verilen mücadeleye destek olmak için kullanmaktadır.

Şirket, mümkün olan en hızlı şekilde destek verebilmek için yeni ortaklıklar ve işbirlikleri yapmaktadır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Güncel
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