Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.
17.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:14
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa 'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com
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