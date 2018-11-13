Airbus'un Yeni Uçağı A220 İstanbul'da 1

13 Kasım 2018 Salı 15:22



13 Kasım 2018 Salı 15:22

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHAAvrupalı uçak imalatçısı Airbus, yakıt tasarrufuyla öne çıkardığı yeni uçağı A220'yi tanıtım turu kapsamında Türkiye'ye getirdi. Atatürk Havalimanı'nda görücüye çıkarılan A220'nin tanıtım toplantısında konuşan Airbus'ın Kabinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Christine de Gagne, A220'nin rakiplerine oranla koltuk başına yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladığını söyledi.Airbus'ın yeni uçağı A220'nin tanıtım programı kapsamında ilk olarak Dış Hatlar Terminali'nde basın toplantısı düzenlendi. Airbus'ın Kabinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Christine de Gagne, uçağın özellikleri hakkında bilgi verdi. Uçağı tasarlamaya karar verilmesinden sonra teknolojinin gerçekten önemli alanlarda kullanılması gerektiğini düşündüklerini aktaran de Gagne, bu konuda en önemli hedeflerinin koltuk başına yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlamak olduğunu söyledi.DE GAGNE: 20 YILDA 7 BİN UÇAĞA İHTİYAÇ DUYULACAKÖnümüzedeki 20 yılda global pazarda 28 bin uçağa, 100-150 koltuk pazarında ise 7 bin uçağa ihtiyaç duyulacağını öngördüklerini aktaran de Gagne, A220 ailesi için şunları söyledi: "İşletme maliyetlerine baktığınız zaman yakıtın çok öne çıktığını görüyoruz. Yakıt maliyetleri çok hızlı artıyor. Uçağımızın en büyük özelliği ise yakıt tasarrufu sağlaması. Bir diğer özelliği de geniş pencereleri ve bagaj dolapları. Geniş pencereler sayesinde kabinde dana ferah ve aydınlık bir görüntü sağlanırken, iki koltuk arasında olan 76.2 santimetrelik mesafe yolculara geniş alan yaratıyor"Bir gazetecinin "THY'nin yeni uçakla ilgili bir siparişi var mı?" şeklindeki sorusuna Christine de Gagne, THY ile çok güzel ilişkileri olduğunu ancak sipariş konusunun gizliliğe tabi olduğu için açıklama yapamayacağını dile getirdi.Basın toplantısının ardından uçağın ilk müşterilerinden olan Litvanyalı Air Baltic Havayolları'nın filosuna kattığı ve İstanbul'a getirdiği A220 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Daha sonra Türk havayolu şirketlerinin yöneticileri uçağı daha yakından tanımak amacıyla İstanbul üzerinde gerçekleşen kısa bir tanıtım uçuşuna da katıldı.A220 HAKKINDAAirbus, kısa süre önce satın aldığı ve A220 adını verdiği Kanadalı Bombardier firmasının C serisi uçağı özgün tasarımı ile 100-150 koltuk pazarına özel geliştirilen tek uçaktır. A220-100 ve A220-300 modellerinden oluşan A220 ailesi, küçük tek koridor pazarında eşsiz performans, ekonomi ve geniş gövdeli uçak konforu sunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, önümüzdeki 20 sene içerisinde bu pazarda en az 7 bin uçağa ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.UÇAK LİSTE FİYATLARIAirbus'ın yeni üyesi A220-100'nin liste fiyatı 81 milyon, A220-300'ün ise 91.5 milyon ABD Doları olarak açıklandı.A220'NİN ÖZELLİKLERİA220'nin özelliklerinden bazıları şu şekilde:-Motorları yakıt verimliliğinde yüzde 20 tasarruf sağlıyor.-Verimlilik sağlayan radikal yeniliklere sahip A220, daha hafif ve daha uygun maliyetli bir uçak için kanatta aşınmayan ve yorulmayan kompozitleri, gövdede ise titanyum ve en son alüminyum-lityum alaşımlarını birleştiren gelişmiş malzemelerden yapılmıştır.-A220 düşük sürtünmeli burun ve kuyruk konisi, optimize edilmiş kanat aerodinamiği ve en düşük ıslak alana sahip olma gibi özelliklere sahiptir.A220, A320neo ailesinde kullanılan, Pratt & Whitney PurePower PW1100G ailesinden olan Pratt & Whitney PurePower PW1500G son nesil motorlar (dişli turbofanlar) tarafından güçlendirilmektedir.Mevcut nesil küçük tek koridorlu uçaklara oranla koltuk başına %20 yakıt tüketim avantajıRakiplerine oranla koltuk başına yüzde 11 daha düşük maliyet