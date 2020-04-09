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Airbus üretim oranlarını Covid-19 ortamına uyarladı

Yıla güçlü bir ticari ve endüstriyel performans ile başlayan Airbus (borsaya AIR olarak kayıtlı) üretim oranlarını aşağıya çekerek yeni Coronavirüs pazar ortamına uyumlandırarak güncelledi.

09.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:32
Airbus üretim oranlarını Covid-19 ortamına uyarladı

Yıla güçlü bir ticari ve endüstriyel performans ile başlayan Airbus (borsaya AIR olarak kayıtlı) üretim oranlarını aşağıya çekerek yeni Coronavirüs pazar ortamına uyumlandırarak güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Airbus, ilk çeyrekte 290 adet net ticari uçak siparişi aldı ve 122 adet uçak teslim etti.

Açıklamada, "Bu periyot süresince sağlam endüstriyel performansını ortaya koyarak 60 adet uçak daha üretti, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bu uçaklar teslim edilemedi. Şubat 2020'de gerçekleştirilen 55 adetlik teslimat rakamı, Mart ayında 36'ya düştü. Bu düşüş, devam eden Covid-19 pandemisinin yarattığı etkenlerin yanı sıra müşterilerden gelen teslimat erteleme taleplerini yansıtmaktıyor" denildi.

İleriye dönük güncellenmiş ortalama üretim rakamları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

? A320 - ayda 40 adet

? A330 - ayda 2 adet

? A350 - ayda 6 adet

Açıklamaya göre bu rakamlar, koronavirüs öncesi ortalama üretim oranlarının yaklaşık olarak üçte birini temsil ediyor ve bu yeni oranlarla Airbus, küresel pazar geliştikçe daha fazla uyum sağlama ve müşteri taleplerini karşılama yeteneğini koruyor.

Airbus CEO'su Guillaume Faury, "Pandeminin benzeri görülmemiş etkileri oldu. Airbus'ta, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve virüse karşı mücadeleyi desteklemek şu anda birinci önceliğimiz. Hepimizin yaşadığı bu zor zamanlarda, müşterilerimiz ve tedarik zinciri ortaklarımız ile sürekli diyalog içindeyiz. Havayolu müşterilerimiz Covid-19 krizinden büyük ölçüde etkileniyor. Üretimimizi mevcut durumlarına göre adapte ediyoruz ve operasyonel ve finansal yüklerini hafifletme önlemleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Airbus'ın Covid-19'a karşı mücadeleyi destekleme çabası ile çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini sağlamak için sosyal ortaklarla koordineli olarak kapsamlı çalışmalar yürüttüğüne de işaret edilen açıklamda, "Bu, yeni çalışma standartları ve süreçleri uygulayarak başarılmıştır. Airbus, sağlık hizmetlerini desteklemek için koruyucu maske ve solunum cihazları da dahil olmak üzere tıbbi ekipmanların üretilmesine, tedarik edilmesine ve taşınmasına katkıda bulunmaktadır" diye eklendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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