Airbus yeni uçağını tanıttı

Airbus yeni uçağını tanıttıİSTANBUL - Avrupa dev uçak üretici Airbus, Kanadalı üretici Bombardier'in C serisi uçakları projesini satıl aldıktan sonra yeni uçakları A220-300 uçağının tanıtımı gerçekleştirdi.A220, yakıt verimliliğinde yüzde 20 tasarruf sağlayan motorları, gelişmiş malzemeleri, son nesil teknolojileri ve en gelişmiş aerodinamiği bir araya getiriyor. 220 bugüne kadar 19 müşteriden 402 sipariş aldı. Swısss, airBalttic, KoreanAir ve Delta Airlines olmak üzere 4 kullanıcıya 47 adet teslim edildi. 355 adet uçak müşterilere teslim edilmeyi bekliyor. Uçağın bugün Türkiye 'de faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin yöneticilerine özel bir tanıtım uçuşu da yapacağı öğrenildi.Rakiplerine göre yüzde 20 daha tasarruflu yakıt performansıyla ön plana çıkan A220-300 standart konfigürasyonda 141 yolcu kapasitesi ile pazarlanıyor. 3+2 olmak üzere 5 koltukluk sıralardan oluşan geniş oturma koltuklarıyla konforlu bir havayolu seyahati vaad eden yolcu uçağının 5 bin 920 kilometrelik bir menzili bulunuyor.Uzun yıllar Bombardier'de çeşitli görevlerde bulunan ve uçak üreticisine ait C serisi programının Airbus tarafından satın alınmasıyla Avrupalı uçak üreticisine transfer olan Uçak Pazarlama Direktörü Cristine de Gagne, A220 serisinin tamamen yepyeni sıfırdan tasarlanan bir uçak olması nedeniyle büyük avantajlara sahip olduğunu ifade etti.Gagne, "Bu uçaklar en son teknolojilerle üretildi. A220-100 ile A220-300 arasında çok büyük benzerlikler var. Uçakların işletmeci firmaları bu anlamada büyük kolaylık yaşayacak. Söz konusu uçaklar, sınıfın en iyisi olarak ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.Avrupalı havacılık devi Airbus, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in C serisi üretim programına ortak olmuştu. Bu ortaklık ile birlikte projenin yönetimini elini alan firma, geliştirilmesi için şimdiye kadar 6 milyar dolar harcanan uçağın geliştirilmesi için önemli bir yatırım yaptı. Şirket aynı zamanda sahip olduğu geniş satış ağı sayesinde de uçağın satışına büyük bir katkı sağlayacak.