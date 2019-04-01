Apple
'ın AirPower Projesi Başarılı Olamadı!
AirPower Projesi İptal, Bir Yıllık Gecikmeden Sonra Fişini Çekti. Apple AirPower'ın kendi yüksek standartlarını karşılayamayacağı gerekçesiyle iptal ediliyor.
Apple'ın iPhone, Apple Watch
ve AirPod cihazlarını aynı anda kablosuz şarj edebileceği AirPower'ı duyurmasının ardından tam bir yıl geçti. Ancak bu projede mutlu son çıkmadı.
Bu yılın başlarında da nihayet üretime girdiğimi tahmin ettiğimiz kablosuz şark cihazındaki ısınma ve güç zorluklarının aşılamadığını gösteriyor. Bu nedenle Apple fişi çekiyor.
Apple üst düzey donanım uzmanı Dan Riccio, şirketin AirPower projesini iptal ettiğini doğruladı. Açıklaması ise şöyle;
"Çok çaba harcadıktan sonra, AirPower'ın yüksek standartlarımıza ulaşamayacağına karar verdik ve projeyi iptal ettik.Bu lansmanı dört gözle bekleyen müşterilerden özür dileriz. Geleceğin kablosuz olduğuna ve kablosuz deneyimini ileriye götürmeye kararlı olduğuna inanmaya devam ediyoruz."
Apple AirPower'da neler olup bittiğine dair resmi bir açıklama henüz yapmadı. Cihazın çok amaçlı tasarlanması yüzünden bazı ısınma ve güç problemlerinin yaşandığı konuşuluyordu. Bir yıllık gecikmenin ardından projenin iptal edilmesi üzücü.
Engadget
Airpod, Apple Watch, Apple, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com