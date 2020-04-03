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AirTags İsmi Verilen Yeni Apple Ürünü Ortaya Çıktı

Apple'ın düğme benzeri küçük takip cihazları üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu; ancak dün akşam saatlerine kadar yeni ürüne dair ciddi bir ipucu ortaya çıkmamıştı.

03.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:50
AirTags İsmi Verilen Yeni Apple Ürünü Ortaya Çıktı
Apple 'ın düğme benzeri küçük takip cihazları üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu; ancak dün akşam saatlerine kadar yeni ürüne dair ciddi bir ipucu ortaya çıkmamıştı. Dün akşam saatlerinde Apple yanlışlıkla AirTags adını verdiği yeni ürününü, ilk kez gösterdi.

Geçen yılın sonunda, Apple'ın AirTags adlı bir öğe takipçisi olarak hizmet verecek bir cihaz üzerinde çalıştığı söylenmişti. Yeni ürüne yapılan referanslar ise ilk olarak Kasım ayında iOS 13 yayınlanan beta kodların tespit edilmişti. Apple Destek Sayfası üzerinde kimi değişiklikler yapan şirket, yanlışlıkla henüz resmi olarak duyurmadığı AirTags konusunda da ilk sızıntıyı yapmış oldu. Destek sayfasında yer alan videolardan bir tanesinde AirTags ibaresi net olarak görülebiliyordu.

İlk olarak blog sitesi Appleosophy tarafından görülen video, iPhone'u fabrika ayarlarına sıfırlamak için bir yöntemden bahsediyordu. Bahsedilen yöntemlerden biri "iPhone'umu Bul" seçeneğini kapatmaktı. Bu değişikliği yapmak için girilen ayarlar sayfasında "Çevrimdışı Bulmayı Etkinleştir" seçeneği de bulunuyordu. Bu seçeneğin altındaki açıklamadaysa özellikle AirTags'lerden bahsediliyordu. Video kısa süre sonra kaldırılsa da ekran görüntülerin alındı.

Düşme benzeri içerisinde BlueTooth bulunan bu cihazlar, çeşitli ürünlerin takip edilmesi için kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Kısaca AirTags, bazı nesnelerin üzerine yapıştırılabiliyor ve sonrasında bu ürünler telefonlar üzerinden takip edilebiliyordu. Bir nevi iPhone'umu Bul özelliğinin istenilen malzemelere taşınabilen sürümü denebilirdi.

Kaynak: Tamindir



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