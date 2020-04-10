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Aişe nine zorluklarla geçen yaşamına boyun eğmiyor

Muğla'da, tekerlek taktırdığı kare şeklindeki tahta ile hareket etmeye çalışan Aişe Kurkmaz, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunurken yaşadığı zorluklara rağmen şükredip ağzından duayı eksik etmiyor.

10.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:08
Aişe nine zorluklarla geçen yaşamına boyun eğmiyor
Muğla 'da, tekerlek taktırdığı kare şeklindeki tahta ile hareket etmeye çalışan Aişe Kurkmaz, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunurken yaşadığı zorluklara rağmen şükredip ağzından duayı eksik etmiyor.
Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Kurkmaz, 15 yıl önce geçirdiği hastalık sonrası yürüyemez hale geldi. Dört tekerlek taktığı eski bir tahta parçasını elleriyle iterek hareket etmeye çalışan Kurkmaz'a, bazı işlerinde komşuları yardımcı oluyor.
Eşi Ali Osman Kurkmaz'ın 8 yıl önce vefat etmesinin ardından yalnız kalan yaşlı kadın, Menteşe Kaymakamlığınca yaptırılan evinde 672 liralık yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalışıyor.
Bir çocuk annesi Kurkmaz, yaşadığı tüm zorluklara rağmen şükredip, ağzından duayı eksik etmiyor.
Belediye ve Türk Kızılay yardım eli uzattı
Yoldan geçen bir vatandaşın durumunu fark ederek haber vermesi üzerine Menteşe Belediyesi tarafından bir hafta kadar önce yemek getirilmeye başlanan kadını, Türk Kızılay Muğla Şubesi yetkileri de ziyaret ederek yardımda bulundu.
Türk Kızılay yetkilileri, huzurevine gitmek istemeyen Kurkmaz'a düzenli olarak gıda yardımı yapacaklarını bildirdi.
"Bana baksınlar, ayağa kaldırsınlar"
Evinde beslediği hayvanlarla vaktini geçiren Kurkmaz, AA muhabirine, devletin ve komşularının destekleriyle ayakta kaldığını söyledi.
Sürekli namaz kalıp, dua ettiğini aktaran Kurkmaz, son nefesine kadar dilinden şükrü düşürmeyeceğini kaydetti.
Başkalarının kıyafetini ve ayakkabısını giyememesine rağmen getirirlerse ihtiyacı olduğu için kullanabileceğini anlatan Kurkmaz, "Allah devletimize zeval vermesin. Kızım da 15 günden 15 güne beni yıkıyor. Evin kapıları kapanmıyor. Yardım bekliyorum. Bana baksınlar, ayağa kaldırsınlar." diye konuştu.
Kurkmaz, ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir defa da olsa konuşmak istediğini sözlerine ekledi.
Kızı haftada bir ihtiyaçlarıyla ilgileniyor
Kurkmaz'ın kızı Fatma Ay (63) ise annesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve tanışmak istediğini dile getirdi.
Haftada bir annesinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini anlatan Ay, "Son zamanlarda rahatsızlığım nedeniyle fazla gelemiyorum. Özelikle temizlik konusunda anneme yardımcı olunmasını istiyorum. Sağlıklı olsam yaparım ama hasta olduğum için yapamıyorum. Ayda bir gıda yardımı yapılırsa ben yemeklerini hazırlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Menteşe, Muğla, Güncel
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