Aizonai Antik Kenti'nde Çevre Düzenlemesi

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ve Dünyanın ilk Borsası'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ni güzelliştirme çalışmaları devam ediyor.Antik kentteki geçmiş yaşamın canlandırılması ve bölgeye yerli ve yabancı turist akışının sağlanması için bazı projelerin hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, "Çevre düzenlemeleri kapsamında Borsa yanındaki köprümüzü hem genişlettik, hem büyük sorun olan yüksekliğini yol seviyesine indirerek vatandaşlarımızın rahatlıkla geçebileceği hale getirdik. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA